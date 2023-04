Favorieten van Ana Rosa: 'Ik heb hier onze salontafel en een paar kruizen gekocht'

Vrouw deelt bedreigen­de teksten over voorlees­mid­dag met dragqueens en wordt opgepakt

Een vrouw (51) uit Dordrecht is zaterdag opgepakt, omdat zij opruiende en bedreigende teksten had gedeeld op internet. De Dordtse deelde de teksten vanwege een voorleesmiddag met dragqueens in Rotterdam, die zondag plaatsvond in LantarenVenster.