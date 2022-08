Fabienne (14) zag ‘nut van het leven niet meer’, maar hoopt nu op komst hulphond: ‘Die 19.000 euro kost’

Spookrij­der drinkt te veel alcohol en vliegt uit de bocht, andere automobi­list wijkt uit en rijdt tegen een paal

Een spookrijder is vanavond door de politie aangehouden voor het rijden onder invloed van alcohol, nadat die met zijn auto uit de bocht is gevlogen. Een andere automobilist moest uitwijken en kwam daardoor in botsing met een paal aan de Sportlaan in Sliedrecht.

11 augustus