Examensurveillant Danny zag nog nooit iemand spieken: ‘Dat durven ze hier niet'

Het Maartens­gat ligt weer vol bootjes: ‘Geweldig blij dat ik mijn eigen haven weer in kan’

11:52 Het Maartensgat in Dordrecht ziet er weer uit zoals het hoort, namelijk vol met bootjes. De vaartuigjes moesten de afgelopen weken weg voor The Passion. ,,In die andere haven was het ook gezellig, maar dit is een geweldig haventje.’’