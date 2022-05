Ernstig ongeluk op Van Leeuwenhoekweg Dordrecht; slachtoffer meegenomen met ambulance

Op de Van Leeuwenhoekweg is vanavond heeft vanavond een zwaar ongeval plaatsgevonden. Wat er precies is gebeurd, is nog niet bekend. Wat wel duidelijk is, is dat een fietser en vrachtwagen met elkaar in botsing zijn geraakt. De fietser is in een ambulance meegenomen naar het ziekenhuis.