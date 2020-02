Erfenis van het hoge water: veel plastic zwerfvuil en verstikte reeën

De Noordwaard veranderde door de hoge waterstanden in een grote binnenzee. De mogelijkheden om de Noordwaard in te rijden, waren beperkt. Heel het poldergebied, inclusief de wegen, verdween immers onder water. Alleen bruggen in het gebied bleven erboven. Hazen, mollen, muizen en reeën zochten noodgedwongen een hoger en droger heenkomen. In zo’n geval zijn er veel blauwe reigers en kokmeeuwen actief. De vogels doen zich te goed aan vluchtende kleine zoogdieren. De een zijn dood is de ander zijn brood.