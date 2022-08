Er schuilt heel wat achter deze gevel: ‘Gaat om lekker eten, maar mooiste is een nieuwe generatie opleiden’

OVER DE TONG Bij Rebel Rebel Café in Dordrecht bestel je die ‘guilty pleasures’ gewoon zónder schuldge­voel

Normaliter spreekt een kaart met ‘junk food’ als kapsalon, pita gyros of een English breakfast niet erg tot de verbeelding. Wanneer al deze gerechten veganistisch geserveerd worden wekt dat toch wel onze nieuwsgierigheid. En dus schuiven we aan bij Rebel Rebel Vegan Café in Dordt.

