Er is een ‘haalbare’ methode voor een wereldwijd probleem gevonden!

Gelukkig hebben wetenschappers wat minder last van aapjesgedrag, want in goede harmonie hebben Chinese én Amerikaanse wetenschappers nu eindelijk ‘dé oplossing’ bedacht om dat schadelijke goedje PFAS af te kunnen breken. U weet wel, die stof die op ons eiland vooral door Chemours in ons water geloosd wordt. Goed nieuws toch? Kan ik dat spul eindelijk weer eens gaan drinken, want al dat bier begint me nou toch écht een keer de keel uit te hangen.