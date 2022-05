Enquête transporteurs om overlast van mega-klussen aan bruggen en tunnel te verminderen

column De vraag blijft, alleen is straks het aanbod weg met verdwijnen van het NOVA Tienercol­le­ge

Ooit doubleerde ik in de brugklas. Nee, niet omdat de lesstof te hoog gegrepen was, maar simpelweg omdat de overgang tussen de basisschool en de middelbare school, voor mij althans, in diverse opzichten te groot was. Kennelijk is dat vandaag de dag voor heel veel brugklassers nog altijd het geval.

17 mei