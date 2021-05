Enorme stapel overgebleven vaccins: het Albert Schweitzer gooit ze niet weg en stuurt ze ook niet terug

Waarom de nieuwe ambulancet­ruck van groot belang is voor de Drechtste­den

9 mei De Ambulancedienst Zuid-Holland-Zuid heeft vanaf dinsdag de beschikking over een nieuwe vrachtwagen. Is dat nu zo'n groot nieuws? Toch wel, want met die truck worden twee dagen per week de ambulanceposten in Dordrecht, Zwijndrecht, Papendrecht, Klaaswaal, Schelluinen en Streefkerk bevoorraad.