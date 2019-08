‘Enorme rookontwikkeling’ bij zeer grote brand in schuur met 1500 varkens in Streefkerk

SPORT Na winst in twee Dordtse derby's wil Wieldrecht nu ook het eigen toernooi winnen

15:02 Wieldrecht won afgelopen zaterdag het ABC-toernooi door in de finale met 0-6 te winnen van DFC, nadat op donderdagavond competitiegenoot EBOH al met 2-0 was verslagen. ,,Twee Dordtse derby’s overtuigend winnen, een perfecte manier om het seizoen te beginnen. Nu willen we ook ons eigen toernooi winnen”, zegt Wieldrecht-aanvaller Aron de Keijzer, doelend op het jaarlijkse Jan Stam Toernooi.