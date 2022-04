Emotioneel moment: echtgenote van overleden vrijwilliger krijgt lintje in bruikleen

Dit is er op Koningsdag, maar ook op de dag ervoor, allemaal te doen in Dordrecht

Het kan eindelijk weer: Koningsdag vieren als vanouds. Niet alleen op woensdag 27 april, ook de dag ervoor is het al feest in Dordrecht. Naast de georganiseerde activiteiten in de wijken is de binnenstad een en al levendigheid. Lees hier wat er allemaal te doen is.

25 april