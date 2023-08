Elias (72) belandde tijdens rally met zijn Aston Martin in het ravijn, nu heeft hij een iets vriendelijkere bak

Mijn Blik en ik Ben (80) rijdt met liefde rond in zijn bijna 90 jaar oude Opel: ‘Ik hoop dat de oldtimer­pas­sie niet uitsterft’

Ben Eijs (80) rijdt dolgelukkig rond in zijn gerestaureerde Opel Olympia, die inmiddels al 86 jaar (!) oud is. Toen-ie ‘m acht jaar geleden kocht, zat rijden er écht nog niet in. ,,Er mankeerde van alles aan die auto. Zonder de hulp van mijn broer was het helemaal niets geworden met dat ding.’’