Einde aan speurtocht naar nieuwe soorten in Biesbosch: vier verrassingen uit het verleden

Staatsbosbeheer en de Natuur- en Vogelwacht Biesbosch sluiten dit weekend in Dordrecht hun 1000-soortenweek af. De voorbije dagen is bewust gespeurd naar flora en fauna in de Nieuwe Dordtse Biesbosch. De hoop is dat de speurtocht de aanwezigheid van nieuwe, nog onbekende soorten oplevert. De voorbije jaren waren er al heel wat verrassingen in nationaal park Biesbosch en de aangrenzende Noordwaard.

Zeearend

De eerste volwassen zeearend laat zich in 2009 in de Noordwaard zien. Twee jaar later meldt zich het eerste paar in de Brabantse Biesbosch. Eind 2011 beginnen ze met de bouw van een nest. Hun inspanningen hebben succes, want in mei 2012 steekt het eerste zeearendjong zijn kopje boven de nestrand uit. Het koppel ‘vliegende deuren’, de bijnaam voor de roofvogel, krijgt drie jaar later gezelschap van een tweede paar. De vogels zijn publiekstrekkers én filmsterren. In ‘Holland, Natuur in de Delta’ spelen ze een hoofdrol.

Boommarter

Boswachters Thomas van der Es en Jacques van der Neut van Staatsbosbeheer ontdekten in augustus 2013 samen een boommarter. Of was het dier degene die hen ontdekte? Want geheel tegen zijn natuur in wandelde het beestje op klaarlichte dag voorbij op het terras van het Biesbosch Museum in Werkendam. ,,Dit zoogdier is doorgaans tijdens de schemering en de nachtelijke uren actief. Het laat zich overdag maar zelden zien. Deze kwam het terras opgelopen en bleef nog even goed staan ook'', vertelde Van der Es destijds.

Visarend

De zeearend krijgt in 2014 gezelschap van de visarend. In dat jaar zijn er twee paartjes actief met het bouwen van een nest. Maar van jongen komt het dan nog niet. Twee jaar later, in 2016, kunnen de beschuiten met muisjes op tafel bij Staatsbosbeheer. Nationaal park De Biesbosch heeft de primeur: de eerste visarend van Nederland wordt er geboren. ,,Door de ontpoldering van de Noordwaard komen er veel grote vissoorten het gebied binnen. Dat maakt de Biesbosch tot een gebied waar de visarend zijn hart kan ophalen’’, zegt boswachter Thomas van der Es.

Das

2016 is voor de Biesbosch ook het jaar van de das. Hij wordt gespot met de wildcamera’s van de Natuur- en Vogelwacht Biesbosch. Vermoedens dat het zwartwitte dier zich in het natuurgebied ophield, waren er al. In de jaren 90 van de vorige eeuw werden er haren gevonden die mogelijk van een das waren. De beelden bevestigen zijn aanwezigheid. Houting De houting is zeker moeilijk te spotten, want deze leeft onder water. De vissoort behoort tot de familie van de zalmen en forellen. Ze werd tot voor kort als uitgestorven beschouwd. Vorig jaar troffen onderzoekers onder leiding van Mick Vos van RAVON het eerste exemplaar aan in de Noordwaard. Ook dit jaar vond hij de vis; een jonkie.