Eigenaar krijgt verkrot Dordts horecapand niet verkocht en wil er nu woningen bouwen

Ruim 130 jaar deden bekende Dordtse restaurants als ’t Oranjehof, Le Mouton en Hein & Hoogvliet goede zaken in het pand. Onder eigenaar Teodoro Pace, die er een Italiaan in vestigde, viel tien jaar geleden het doek. Sindsdien staat het pand te verloederen, tot ergernis van buurtbewoners.

Het gebouw is nog altijd in handen van Pace, maar hij wil er dolgraag vanaf. ,,Het heeft ons zoveel ellende opgeleverd. We hebben asbest moeten laten weghalen, veel geld geïnvesteerd.’’ Niemand wil het horecapand van hem kopen voor het bedrag dat hij in gedachten heeft: bijna drie ton.

Woningen

Het geloof in verkoop is inmiddels zo klein dat de familie Pace een architect aan het werk heeft gezet om plannen te maken voor appartementen op die plek. De gemeente Dordrecht is op de hoogte van dit initiatief. Woningen passen binnen het bestemmingsplan.

Het pand is geen monument, maar valt wel binnen beschermd stadsgezicht. Bij plannen voor nieuwbouw komt veel overleg kijken. De gemeente kan extra voorwaarden stellen, bijvoorbeeld op het gebied van parkeerdruk. ,,Maar natuurlijk vindt de gemeente ook: leegstand is nooit goed. We hebben als stad de ambitie om meer woningen te realiseren. Deze plek kan daar een voorbeeld van zijn’’, zegt gemeentewoordvoerder Mark Benjamin.

Horecaman Carel Jooren, die zo’n twintig jaar een restaurant had in het pand, betreurt het dat het karakteristieke bouwwerk waarschijnlijk verdwijnt. ,,Het gaat me aan het hart. Het was een mooi stukje Dordrecht.’’

Hij snapt ook dat niemand daar meer horeca aandurft. ,,Ik heb altijd moeten vechten om het er vol te krijgen. Het ligt gunstig, vlakbij het station, maar ook weer niet. Er is te weinig parkeergelegenheid voor bezoekers.’’