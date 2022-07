Eerste asielzoekers uit Ter Apel arriveren bij Dordtse crisisnoodopvang

Bed, brood, bad, veiligheid en zorg wordt geboden in de voormalige nachtopvang van het Leger des Heils. ,,Dit is de meest basale vorm van opvang, maar het is beter dan op straat te moeten slapen”, zo sprak de Dordtse burgemeester Wouter Kolff vorige week bij het pand.

Alle veiligheidsregio’s in het land kregen het verzoek van het Rijk om op korte termijn 225 asielzoekers op te vangen, om de druk op de opvang van het COA in Ter Apel te verlichten. In twaalf dagen tijd is de opvanglocatie gerealiseerd; balustrades zijn weggehaald en muren afgebroken. Alles is leeggehaald, schoongemaakt en opnieuw ingericht.

Volledig scherm De crisisnoodopvang aan de Marconiweg in Dordrecht wordt ingericht. De matrassen worden klaargelegd. © Victor van Breukelen

In principe had de locatie afgelopen weekend open kunnen gaan, maar door het gebrek aan zorgpersoneel was dit uitgesteld tot afgelopen maandag. Het Rijk zou voor extra mankracht en zorgverlening zorgen, dat liet nog op zich wachten. Inmiddels is dus bekend dat de eerste asielzoekers woensdagmiddag arriveren.

