Eerst een ligplaats zoeken, dan pas een boot kopen

Drechttun­nel tijdelijk dicht door te hoge vrachtwa­gen

Op de A16 is donderdagochtend rond 06.00 uur een file ontstaan doordat de Drechttunnel tijdelijk dicht was. Dat kwam doordat een vrachtwagen te hoog was. Daardoor ontstond er meer dan vijftien minuten vertraging tussen Breda en Dordrecht.

28 april