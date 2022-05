Een wereldprimeur: demofabriek HVC maakt écht afbreekbaar plastic

Tim (26) bezichtig­de zijn huis op een regenachti­ge dag, maar kocht het toch meteen: ‘Alsnog zo licht hier’

Midden in de woningcrisis vonden Tim Dolderman (26) en zijn partner een pareltje van een woning in de Dordtse binnenstad. Op een paar straten afstand van hun oude, donkere huis aan het Sint Jakobsplein kwam een lichte maisonnettewoning te koop te staan. ,,We kwamen kijken op een regenachtige dag en het was alsnog zo licht hier. We hebben meteen een bod gedaan.”

10 mei