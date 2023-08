Een racebaan, homo-ontmoetingsplek en oudjes uren gevangen door kapotte lift

indebuurt.nl Fenia heeft een sport­school speciaal voor vrouwen: 'Hier maak je sportvrien­din­nen'

Vrouwen voelen zich soms onprettig in de sportschool, weet Fenia Sarucco (47). Daarom begon ze als sportdocent een eigen sportschool in Dordrecht: Fit with Feen. Waar het ongemak bij vrouwen vandaan komt? “Ze voelen zich bekeken of ze denken dat ze de oefening niet goed doen. Daarom wil ik dat vrouwen hier in een warm bad terechtkomen.”