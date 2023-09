Een pasje voor ondergrondse container: goed idee of alleen maar slecht voor je portemonnee?

COLUMN Bereid om ‘over lijken’ te gaan…

Misschien een gekke vergelijking, maar toen ik las over die onlangs bekend geworden poging van Chemours om in die PFAS-affaire voor een paar miljoen te komen tot een schikking met de gemeente Dordrecht, moest ik even aan die mallotige Britse prins Andrew denken. Die kocht vorig jaar een rechtszaak (over vermeend misbruik van een minderjarige vrouw) af die in de VS tegen hem was aangespannen.