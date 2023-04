Een nieuw vangnet voor Dordtse ondernemers is in oprichting en er zijn nog plaatsen over

COLUMN En altijd wordt het tóch weer duurder…

Stampij over stadskantoor. Die drie woordjes doen me ernstig denken aan die soms allitererende en soms rijmende titels van de jongensboekenserie rondom Bob Evers, die ik in mijn jeugdjaren verslond. Een paar titels: Trammelant in Trinidad, Hoog Spel in Hong Kong en Vreemd gespuis in een warenhuis.