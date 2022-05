Een nieuw cultuurfestival staat deze zomer op het programma in Dordt

Brian Watts (90) eert zijn in 1944 doodgescho­ten broer in Molenaars­graaf: ‘Ik herinner me hem nog heel goed’

Brian Watts hoorde als 13-jarige jongen dat zijn oudere broer Raymond George in een Lancaster boven het Alblasserwaardse dorp Molenaarsgraaf was neergeschoten. Meer dan driekwart eeuw later is hij opnieuw terug op de plek waar zijn broer in de Tweede Wereldoorlog het leven liet voor de vrijheid. ,,Hij was een echte familieman.’’

4 mei