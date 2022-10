Een ‘knarrenhof’ in Dordt? ‘Voorkomt eenzaamheid en is goed voor de doorstroming van de woningmarkt’

De twee partijen hebben daarom dinsdag een initiatiefvoorstel ingediend in de gemeenteraad. Ze mikken op een woonhofje met ongeveer 25 woningen, ‘bedoeld voor actieve en sociaal betrokken vitale senioren die burenhulp en omzien naar elkaar hoog in het vaandel hebben staan’, schrijven de twee partijen in het voorstel.

Veel belangstelling

In andere gemeenten in het land slaat het initiatief inmiddels goed aan. In Zwolle bijvoorbeeld bestaat deze woonvorm al langere tijd en zijn er plannen om een tweede knarrenhof op te richten. De belangstelling daarvoor is enorm: voor de vijftig beschikbare woningen hebben zich 1100 belangstellenden gemeld.