Een kinderwagen inspireerde Tamarah haar eigen kinderwinkel te beginnen: ‘Hier is wel een markt voor’

De Starter Wakker worden en gelijk mooi opgemaakt zijn? Esmee maakt het mogelijk: ‘Kwartier­tje langer in bed blijven’

Wanneer Esmee van ’t Hof ’s ochtends wakker wordt, zit al haar make-up netjes op z’n plaats. Al jaren is ze geïnteresseerd in permanente make-up en begin vorig jaar besloot ze om meer te gaan doen met deze passie. Sinds een jaar helpt ze haar klanten in haar eigen salon, THE WOW FACTOR, in Dordrecht om de natuurlijke schoonheid naar boven te halen. ,,Wie wil ’s ochtends nou niet dat kwartiertje langer in bed blijven liggen?”

23 mei