Een ijsje eten met Nico: ‘De vrijheid die ik op mijn Harley-Davidson ervaar, is geweldig’

indebuurtJip is columniste bij indebuurt Dordrecht. Ze schrijft over bijzondere, opvallende en grappige dingen die ze meemaakt. Deze zomer gaat ze een ijsje eten met verschillende (on)bekende gezichten uit Dordrecht. Dit keer sprak ze met Nico ’t Lam.

Nico ’t Lam is een markante persoonlijkheid. Getooid met leren motorjack met teksten en bandana kun je bijna niet om hem heen. Op vrijdagochtend, tijdens de weekmarkt, kun je hem en zijn Harley-Davidson tegenkomen op de hoek van de Bagijnhof en Sarisgang.

Even vragen aan Nico

Even voorstellen….

“Ik ben Nico, 73 jaar, en gepensioneerd. Na de schoolbanken kwam ik in de fruiteelt terecht, prachtig vond ik dat. Ik ben dan ook een echt buitenmens. Hierna volgden nog diverse andere banen, waaronder in de wegenbouw. En tot aan mijn pensionering heb ik dertig jaar bij het Gemeentelijk Energie Bedrijf in Dordrecht gewerkt.”

U houdt van motorrijden. Wanneer is de liefde hiervoor ontstaan?

“Toen ik net achttien was, heb ik al mijn rijbewijzen gehaald. Ik dacht: je kunt ze maar hebben. Natuurlijk schafte ik meteen mijn eerste motor aan en wat was ik hier gelukkig mee. Maar iedere avond als ik erop wegging zei mijn moeder: Nico jongen ik ben toch zo bang dat jou wat overkomt op dat ding, ik doe ’s nachts geen oog meer dicht. Ik wilde niet dat ze zich zo moest voelen en heb hem verkocht. In 2000 heb ik er opnieuw eentje gekocht waar ik nu nog steeds op rijd, een Harley-Davidson 1340 cc. De vrijheid die je met het motorrijden ervaart, is geweldig. Als ik het asfalt onder mijn wielen voorbij zie schieten, voel ik me vrij!”

Wat beweegt u om iedere vrijdagochtend met uw motor op het Bagijnhof te staan?

“Op mijn 46e ben ik tot geloof gekomen. Ik heb de Here Jezus leren kennen als mijn verlosser en dit wil ik ook aan andere mensen vertellen. Zolang je hier op aarde leeft, heb je de keuze tot hem te gaan opdat je voor de eeuwigheid behouden bent. Daar kan ik niet over zwijgen. Daarom vraag ik aan de voorbijgangers of ik hierover met ze in gesprek mag gaan.”

En om deze rubriek af te sluiten, wil ik ook van Nico weten: met wie zou u wel eens een ijsje willen eten?

“Met mijn schat, mijn vrouw Janet. We houden van zo’n ijsblok met chocolade op een stokje. Hoe heet dat ook alweer, help me eens? Een magnum! Ja, dat is het.”



Liefs van Jip