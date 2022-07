Een ijsje eten met Minouche van der Gijp: ‘Het water vind ik het leukste aan Dordrecht’

indebuurtJip is columniste bij indebuurt Dordrecht. Ze schrijft over bijzondere, opvallende en grappige dingen die ze meemaakt. Deze zomer gaat ze een ijsje eten met verschillende (on)bekende gezichten uit Dordrecht. Dit keer sprak ze met Minouche van der Gijp.

Even vragen aan Minouche

Even voorstellen…

“Ik ben Minouche van der Gijp, 49 jaar, en ik ben travelarchitect. Samen met Wendy Meywaard ben ik enkele jaren geleden reisbureau Hello From Travel begonnen. Het is een jong bedrijf waar nog groei in zit.”

Wat is een travelarchitect precies?

“Je kunt bij ons bureau een online reis shoppen. Wij zijn de tussenpersoon die voor jou een reis naar wens samenstellen. Van een klein gezelschap tot een grotere groep. We hebben leuke tips voor lokale markten en restaurants. Over de hele wereld hebben we mooi ingerichte, comfortabele huizen en boutique hotels. Met de focus op Ibiza.”

Hoe vaak ga je zelf op reis?

“Ik vind het belangrijk dat een huis niet totaal anders is dan op de foto’s. Ik moet mezelf tijdens een verblijf thuis voelen in de woning. De accommodaties die wij uitzoeken voor verhuur zijn met zorg en aandacht ingericht en onderhouden. Om hier scherp op te blijven bezoeken we regelmatig de bestemming. Zo kunnen we een eerlijk oordeel over het vakantiehuis/hotel en de omgeving geven.”

Twee jaar geleden ben je met René (van der Gijp, red.) op huwelijksreis naar Ibiza geweest. Wat is volgens jou de ideale honeymoon?

“Ik had echt een prachtige huwelijksreis! Voor een huwelijksreis zou ik Italië aanraden, dat is het eerste wat in mij opkomt. Maar verder weg naar Bali of Tulum is natuurlijk ook fijn!”

Waar zou je toeristen in Dordrecht mee naar toe nemen of op wijzen?

“De Groothoofdspoort vind ik altijd prachtig. Het leukste van Dordt vind ik het water. Een aanrader: huur een bootje en bekijk de stad vanaf het water. Richting de Biesbosch en op eigen gelegenheid de mooie natuur ontdekken. Een lekker flesje wijn mee… Echt genieten!”

Met wie wil jij wel eens een ijsje eten?

“Dat is een goede! Ik denk met de Amerikaanse rapper Eminem. Ik ben fan van zijn muziek en als persoon lijkt hij me een toffe gozer. Mijn favoriete ijsje? Als er witte wijn op een stokje bestond, ging ik daarvoor. Nee echt, serieus… Maar voor nu ben ik gek op een raketje.”



Liefs van Jip

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.