Een ijsje eten met de ijsscheppers van de IJswinckel: 'Soms willen klanten alleen het hoorntje’

Deze zomer gaat ze een ijsje eten met verschillende (on)bekende gezichten uit Dordrecht. Dit keer sprak met het personeel van De IJswinckel op het Damplein in Dubbeldam.

Even vragen aan Floor, Lotte, Tim en Marijn

Kunnen jullie wat meer vertellen over de IJswinckel?

“De IJswinckel heeft meerdere vestigingen in het land in de regio Rotterdam, Brabant en Zeeland. Het is een concept met franchise ondernemers. Het ijs wordt in Vlaardingen gemaakt en naar de winkels gebracht. De winkel op het Damplein zit hier nu inmiddels zes jaar.”

Wat is het drukste tijdstip op een dag in de ijssalon?

“Het weer speelt sowieso een rol, want bij warm weer staan de rijen overdag soms tot aan de supermarkt aan de overkant. Aan het einde van de middag is het dan even stilte voor de storm en na het avondeten is het weer druk.”

Is het ijsscheppen jullie vaste baan?

Floor: “Nee dit is een bijbaantje. Hiernaast volgen we bijna allemaal nog een studie. Ik heb vele bijbaantjes gehad naast mijn studie, maar kan met volle overtuiging zeggen dat dit het leukste baantje is wat ik heb gehad.”



Lotte: “Hier sluit ik me helemaal bij aan.”



Krijgen jullie wel eens bijzondere vragen of ijswensen van klanten?

Tim: “Soms krijg je vragen waar je bijna van in de lach schiet. Bijvoorbeeld als iemand een hoorntje met rum rozijnen ijs wilt, maar dan zonder rozijnen. Of kersenijs zonder kersen. Soms willen mensen zelfs alleen het hoorntje, dus zonder ijs. Dat kan allemaal hoor!”



Marijn: “Verder denken we aan dieetwensen en allergieën. Ons sorbet- en roomijs is op Ambachtelijke, natuurlijke basis gemaakt. Zonder geur- en smaakstoffen.”

Met wie wil jij wel eens een ijsje eten en wat is je favoriete smaak?

Floor: “Ik eet graag een ijsje met mijn oma, die kan hier zo van genieten. En dan kies ik voor de smaak Cherry Mania. Dat is yoghurt roomijs met pure chocolade en amarenakersen. Dat vind ik de allerlekkerste smaak die er is.”

Lotte: “Dan ga ik voor meloen! Dat is mijn lievelingssmaak.”



Liefs van Jip



Ben je gek op ijs en kun je je hoofd ‘koel’ houden bij drukte? Dan zijn er nog vacatures als ijsschepper beschikbaar.

