Eén dark store lijkt me meer dan genoeg…

COLUMN Forum Voor Democratie schiet in Dordrecht uit de losse pols met wat hagel

Dit is alweer mijn zesde column waarin ik, in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van medio maart, de ‘presentatie’ van deelnemende partijen onder de loep neem. Die serie zal nog wel even duren, want in Dordt strijden straks maar liefst 16 partijen om ‘slechts’ 39 raadszeteltjes en dus voorzie ik hier een ware stoelendans.

10 februari