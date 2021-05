Een camper huren is populairder dan ooit: ‘Gaat de grens dicht, dan rij je naar een ander land’

Plannen voor vernieuwd Baggermuse­um grootser dan ooit: ‘Nu goed aanpakken, anders einde museum’

26 mei Niet wachten op betere bezoekersaantallen, maar juist flink uitpakken om de cijfers omhoog te krijgen. Dat is nu de strategie van het Baggermuseum in Sliedrecht. Een centrum met internationale allure waar het draait om waterbouw in de breedste zin van het woord. ,,We willen laten zien wat een prachtig vak het is en welk toekomstperspectief er voor de komende generaties ligt.”