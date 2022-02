Edwin de Visser strijdt tegen metershoge stalen muur in achtertuin: ‘Regels deugen niet’

UPDATE Dordt waarschuwt voor noordwes­ter­storm Corrie, gevelpla­ten tegenover teststraat laten los

Noordwesterstorm Corrie was - tegen alle verwachtingen in - geen heel grote uitdaging in de regio. De brandweer vond het aantal meldingen tot nu toe behapbaar en er waren geen écht gevaarlijke situaties. De gemeente Dordrecht hield de situatie maandag nauwlettend in de gaten. Het water in de rivieren rondom het eiland was hoger dan gebruikelijk. De gemeente adviseerde bewoners van lage panden alert te zijn.

31 januari