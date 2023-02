Edo Haan waarnemend burgemeester in Zwijndrecht, maar blijft tot 15 april ook aan het roer in Maassluis

Jaap Smit, commissaris van de koning in Zuid-Holland, heeft Edo Haan als waarnemer benoemd, omdat de zoektocht naar een nieuwe kroonbenoemde burgemeester in Zwijndrecht op zijn vroegst eind dit jaar van start kan gaan. Om de periode te overbruggen komt in Zwijndrecht een waarnemer, naar verwachting voor de periode van minimaal een jaar. Volgens de provincie kunnen de fractievoorzitters van de partijen in de Zwijndrechtse gemeenteraad zich vinden in de voordracht van de commissaris om Edo Haan als waarnemend burgemeester te benoemen.