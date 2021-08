Edith (55) begon een tweedehands winkeltje: ‘Het idee zat in mijn hoofd en moest er gewoon uit’

Man loopt ‘flinke hoofdwond’ op bij mogelijke mishande­ling in Dordrecht

20 augustus Een man heeft in de nacht van donderdag op vrijdag een ‘flinke hoofdwond’ opgelopen in de A.C.W. Staringstraat in het Dordtse Krispijn. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht voor behandeling.