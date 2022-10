Duurzamer willen wonen, maar geen idee hoe? In dit tijdelijke loket in Sliedrecht liggen antwoorden

COLUMN Een prijs met een pijnlijk prijskaart­je

Achteraf is het mooi wonen, zei Theo Maassen ooit. Ik begon, in het jaar dat hij die grap in een van zijn shows maakte, toevallig nét aan mijn dagelijkse column in dit dagblad en knoopte vooral de gedachte áchter die opmerking goed in mijn oren. Als columnist, zo nam ik me voor, verlaag ik me niet tot het ‘halen’ van ‘achterafgelijkjes’.

7 oktober