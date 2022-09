Dubbel drama voor bedrijf: directeur overleden en nu ook financiële problemen

Omstreden kunstpro­ject trekt volgende week dan toch door Dordrecht: ‘Kunst hóórt discussie op te werpen’

Een jaar later dan de bedoeling was trekt volgende week zaterdag dan toch het veelbesproken kunstproject Rivier, boot, stad door de straten van het Dordtse centrum. ,,Dat dat nu pas gebeurt, vind ik eigenlijk niet eens erg. Die vertraging is onderdeel van het proces.’’

9 september