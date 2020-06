Drukte in de Biesbosch gaat gepaard met brandjes, vernielingen, geluidsoverlast en zwerfafval

Ontwikke­lin­gen op het Winkler­plein liggen weer stil: ‘Dan wordt het maar Orvelte aan de Merwede’

8:48 ,,Doe maar niets meer aan het Burgemeester Winklerplein. Als we nog even wachten is het een historisch dorpsgezicht: Orvelte (een monumentendorp in Drenthe, red.) aan de Merwede.’’