Drugslijn ‘Jack’ voorzag honderden snuivers van cocaïne en heroïne: ‘Zelfs scholieren bezorgden het’

Vliegtuig­bom­men onder kruising bijzonder? ‘In Alblasser­waard zitten meer explosie­ven in bodem’

De vier vliegtuigbommen die vermoedelijk onder of nabij de kruising van de N214 en N216 in Molenlanden liggen, zijn waarschijnlijk bij lange na niet de laatsten die in de Alblasserwaard nog in de grond zitten. Dat vermoedt Papendrechter Pieter van Wijngaarden, die meerdere boeken schreef over de luchtoorlog in het gebied. ,,De bodem is er zo zacht dat ze lang niet altijd ontploften.’’

14 januari