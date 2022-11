Drie Stolpersteine gelegd voor vermoorde Dordts-joodse familie

De plaatsing van de Stolpersteine hing samen met de presentatie in de Stadsbibliotheek van het boek Geruisloos verdwenen uit de bibliotheekgeschiedenis; verhalen over het lot van de ontslagen Joodse bibliotheekmedewerkers. Een hoofdstuk in het boek is gewijd aan Salomon van der Meusen, die huiswacht was in Dordtse bibliotheek en destijds ter hoogte van het adres Houttuinen 13 woonde.