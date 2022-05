Drie nieuwe en drie oude bekenden: dit zijn de beoogde wethouders voor Dordrecht

Een coalitieakkoord is er nog niet, maar de beoogde wethouders voor Dordrecht zijn wél in beeld: het gaat om drie oude bekenden en drie nieuwe wethouderskandidaten.

Voor de VVD gaat Maarten Burggraaf opnieuw het college in, samen met oudgedienden Rik van der Linden (CU/SGP) en Peter Heijkoop (CDA). De club wordt compleet gemaakt door twee kandidaten van GroenLinks, Chris van Benschop en Tanja de Jonge, en VVD’er Marc Merx. Daarmee krijgt Dordrecht dus zes wethouders, in plaats van vijf zoals in de vorige raadsperiode.

Alleen De Jonge is een ‘onbekende’ in de Dordtse politiek. De afgelopen vier jaar was zij wethouder in Barendrecht namens GroenLinks. Van Benschop ging de afgelopen verkiezingen in als fractievoorzitter voor haar partij, net zoals Marx Merx voor zijn VVD.

Wie welke portefeuille krijgt, is nog niet bekendgemaakt. Dat volgt bij de presentatie van het politiek akkoord. Wanneer dat is, is óók nog niet bekend. Waar eerst nog werd gemikt op 24 mei, reppen de formateurs in een brief aan de gemeenteraad nu niet meer over een beoogde planning. Er zijn nog ‘stevige gesprekken’ gaande over de inhoud van het akkoord.

Kleinst mogelijke meerderheid

Formateurs Pauline Bouvy-Koene en Cees van Eijk zijn sinds 5 april in onderhandeling met VVD, GroenLinks, ChristenUnie/SGP en CDA over de vorming van een nieuwe coalitie. Die vier partijen zijn met twintig van de 39 zetels in de Dordtse gemeenteraad samen goed voor de kleinst mogelijke meerderheid.

