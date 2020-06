Drie leerlingen uit één gezin besmet, Dordtse basisschool blijft open

Misschien toch een wapenstok voor Dordtse boa’s, ‘maar alleen ter verdedi­ging in nood’

7:31 Dordtse boa’s krijgen misschien een wapenstok, nu minister Grapperhaus van Justitie die beslissing overlaat aan de lokale autoriteiten. ,,Maar als-ie komt, is het echt puur ter verdediging in noodsituaties’’, zegt burgemeester Wouter Kolff van de stad. Ook in de gemeenteraad zijn de meeste raadsleden ervoor.