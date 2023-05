Drie Dordtenaren aangehouden, vuurwapen in beslag genomen

indebuurt.nl Annelies verhuisde voor Eric naar Dordrecht: 'Ons huwelijk is de trofee voor de latrelatie van tien jaar'

Na een latrelatie van tien jaar zette Annelies van der Pol (53) eind 2019 de stap om naar Dordrecht te verhuizen. Geboren en getogen Schapenkop Eric van der Kooij (55) kon het niet over zijn hart verkrijgen de stad te verlaten. Sinds 2023 wonen ze samen in hun nieuwe woning in de Bonifatiuskerk. Annelies: “Ik ben van Dordrecht gaan houden, het is zo’n mooie stad.”