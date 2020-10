Drechtsteden wil ‘reuzen’ uit het bedrijfsleven met open armen ontvangen

Balen: de smogstof­zui­ger in Alblasser­dam heeft nauwelijks effect

20 oktober Pech voor de gemeente Alblasserdam: een proef met een smogstofzuiger bij de Noordtunnel is mislukt. De gemeente had daar haar hoop op gevestigd om een beetje verbetering te brengen in de slechte luchtkwaliteit in het dorp.