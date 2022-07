Drechtsteden en Gorinchem hopen opnieuw miljoenen binnen te slepen via nieuwe Regio Deal

Winst in Du­Pont-zaak biedt andere ly­cra-slachtof­fers hoop op schadever­goe­ding

Oud-medewerkers van de lycrafabriek kunnen in sommige gevallen nog altijd schade claimen vanwege hun gezondheidsklachten. Dat zegt Govert Jan Knotter, een van de advocaten van de vijftien oud-medewerkers die donderdag in het gelijk gesteld werden door de kantonrechter in Dordrecht.

8 juli