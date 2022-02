Dordtse ziekenhuisbaas doet opvallende oproep: ‘Stop met het massale testen op corona’

Ziekenhuis maakt zich zorgen over naderende versoepe­lin­gen, bijna 170 medewer­kers ziek thuis

Maar liefst 170 medewerkers van het Albert Schweitzer ziekenhuis in Dordrecht zitten thuis in quarantaine of gevloerd door corona. Dit zorgt niet alleen voor hoofdpijn en een hoop gepuzzel om tóch nog genoeg handen aan het bed te hebben. Er zijn ook zorgen. ,,We kijken enigszins huiverig naar de versoepelingen.”

9 februari