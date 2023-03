Dordtse zangeres Sam brengt haar eerste single uit: 'Er is altijd muziek in mijn hoofd'

Volgens haar oma zong ze eerder dan dat ze kon praten. Haar opa is muzikaal en haar moeder wil zich opwerpen als haar manager. “Dit laatste is natuurlijk maar een grapje”, zegt Sam lachend. “Maar

al zolang ik me kan herinneren, heeft zingen een enorme plek in mijn leven. Er is altijd muziek in mijn hoofd.”

Als een vis in het water

Beroemd worden is eigenlijk helemaal niet waar het haar om gaat. Het mogen overbrengen van muziek, mensen raken en hiervan laten genieten is haar grootste wens. Op het podium voelt ze zich als een vis in het water. Podiumangst kent ze dan ook niet. Alhoewel ze in het dagelijks leven, naar eigen zeggen, eerder verlegen is.

Grote voorbeeld

Op haar elfde deed ze mee aan de talentenjacht Ultra KiTs in haar woonplaats Dordrecht. Sam won en als prijs mocht ze een videoclip opnemen. Hierna nam ze deel aan het Kinderen voor Kinderen Songfestival.

Cabaretière, zangeres en actrice Karin Bloemen ziet Sam als haar grote voorbeeld. “In 2018, door toedoen van mijn oma die ergens een oproep had gelezen voor jong talent, kreeg ik de kans met Karin op het podium in Kunstmin te staan. Ik heb ontzettend veel van haar geleerd. We hebben zo nu en dan nog contact en ze steunt me met haar aanwijzingen en bemoedigingen.”

Quote Mijn inspiratie haal ik uit dingen die ik zelf meemaak Sam Cordes

Inspiratie

Na dit optreden belandt ze van het ene avontuur in het andere. Ze had een optreden op de Uitmarkt en was deel van het koor in The Passion. Via haar YouTube-kanaal, TikTok en Instagram maakt ze zichzelf zichtbaar. Ze krijgt dan ook geregeld aanvragen voor een akoestisch optreden met gitarist of pianist. Dit is dan bijvoorbeeld op bedrijfsfeesten en huwelijksceremonies. Naast het zingen van covers richt ze zich op het schrijven van eigen liedjes. Haar inspiratie hiervoor haalt ze uit dingen die ze zelf heeft meegemaakt. Of het gaat over gebeurtenissen in het leven van mensen om haar heen.

Eigen nummers

Vorig jaar is Sam aangenomen op het conservatorium Codarts in Rotterdam. “Ik deed auditie met mijn zelfgeschreven song Grown waarin ik uitleg hoe ik de afgelopen jaren gegroeid ben. Door mooie dingen die ik meemaak, maar juist ook door tegenslagen. Ik leer zoveel op de muziekopleiding. De sfeer is fijn en het voelt alsof de docenten je collega’s zijn.”

Grown

“Begin dit jaar besloot ik de stoute schoenen aan te trekken. Van het geld wat ik verdien met optredens, heb ik een studio gehuurd. Hier is mijn single Grown geproduceerd. Ik ben zo enorm blij met het resultaat en vind het superspannend hoe hij ontvangen gaat worden!” Vanaf vrijdag 10 maart is haar single Grown te beluisteren via Spotify.

