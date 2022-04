Dordtse woningcorporatie Trivire: cyberbende stal nagenoeg zeker geen vertrouwelijke gegevens

Wel ligt een aantal diensten nog steeds plat, laat Trivire op haar website weten, waardoor de dienstverlening is aangepast. Zo worden huurcontracten handmatig gemaakt, meldde de corporatie vorige week.

Darkweb

De beruchte cyberbende Conti lijkt achter de hack te zitten. Maandag publiceerde de criminele groepering - met sterke Russische banden - een deel van de ‘gegijzelde’ informatie op het darkweb, vermoedelijk om losgeldeisen kracht bij te zetten. De cybercriminelen zouden om 15 miljoen euro losgeld hebben gevraagd, maar dat bericht is niet bevestigd.

Naast Trivire, dat zelf naar buiten bracht slachtoffer te zijn geworden van een cyberaanval, werden nog zeven andere corporaties platgelegd door criminelen. Allen zijn klant bij ict-dienstverlener The Sourcing Company. Na de ransomware aanval door criminelen is volgens Trivire direct actie ondernomen om de systemen en gegevens veilig te stellen. Door de aanval kunnen de woningcorporaties tijdelijk niet meer in een deel van hun ICT-systemen en bij een deel van hun gegevens. Dat zorgt voor veel overlast.

Back-up

Extern ICT forensisch experts hebben voor de woningcorporaties extra beveiligingsmaatregelen getroffen. De bestanden waar de corporatie niet meer bij kunnen, moeten door middel van een back-up hersteld.

Trivire laat weten dat het onderzoek naar de oorzaak en omvang van de aanval en de datadiefstal nog loopt. Per woningcorporatie wordt gekeken of én welke gegevens van medewerkers, huurders en relaties in onbevoegde handen zijn gekomen. Zodra duidelijk is om welke gegevens van wie het gaat, informeren de woningcorporaties de betreffende mensen persoonlijk over welke gegevens het gaat, wat eventuele risico’s zijn en hoe zij daar mee om kunnen gaan.

Aangifte

Bij Trivire lijkt de schade mee te vallen. Nagenoeg zeker zijn er bij deze corporatie geen vertrouwelijke data gestolen. Bij de Autoriteit Persoonsgegevens is een melding gedaan van datadiefstal en er is contact met de politie over een aangifte.

