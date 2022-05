Dordtse stationsliften vaker kapot dan heel: rolstoeler moet reis telkens plannen

Dordtenaar Nick Ryan Bootsman is het spuugzat: de liften op station Dordrecht zijn vaker kapot dan dat ze werken. ,,Als ik met de trein weg wil, moet ik de avond van tevoren verkennen of de liften het wel doen.’’

Bootsman kan zich alleen verplaatsen in een rolstoel. Dat gaat hem goed af: hulp heeft hij daarbij niet nodig. Stationsliften zijn wel vaker een probleem: ,,Het zijn bijna allemaal oude rotliften. Tien jaar geleden deden ze het nog goed, maar nu hebben ze in heel Nederland regelmatig storingen. Ik denk dat er gewoon vaker vernielingen gepleegd worden. Bij spoor 5 in Dordrecht hingen de deuren er laatst half uit, dat moet gewoon vandalisme geweest zijn.’’

Maar sinds maart spant station Dordrecht de kroon: ,,Nu is het de ene, dan weer de ander. Die van spoor 1 hebben ze een paar weken geleden gerepareerd, maar die is nu weer buiten gebruik. Voor onderhoud, zeggen ze, maar ik heb er nog niemand aan het werk gezien.’’ Een briefje op de lift meldt dat de lift op 4 juni weer gebruikt kan worden: ,,Ik hoop het echt, maar ik moet het eerst nog zien.’’

Ook probleem voor ouderen en mensen met kinderwagens

Daar komt bij dat de liften steeds langer buiten bedrijf blijven. ,,Ik snap ook wel dat ze geen stapels liftdeuren klaar hebben liggen en dat het zeker nu lang duurt als je die uit China moet halen, maar het is wel een probleem.’’ Het is niet alleen een probleem voor rolstoelers, benadrukt hij. ,,Voor moeders met kinderwagens of oudere mensen met boodschappen in zo’n trolleykarretje is het net zo lastig.’’

NS-woordvoerder Arno le Blanc bevestigt de problemen met de liften, die volgens hem inderdaad heel vaak het gevolg van vandalisme zijn. Ook al zijn er in Dordrecht toegangspoortjes en is er camerabewaking, toch slagen onverlaten er met enige regelmaat in de ruiten te vernielen en andere onderdelen onbruikbaar te maken. ,,We kijken samen met ProRail, die eigenaar is van de stations, naar mogelijkheden om die liften beter te beveiligen, maar dat is een kostbaar verhaal.’’

Omlopen naar de speeltuin in het Weizigtpark

Le Blanc bevestigt ook dat de problemen met liften langer duren dan voorheen. Leveringsproblemen spelen het bedrijf parten: ,,Natuurlijk snappen we dat dat heel vervelend is voor reizigers.’’

Wie alleen door het station wil lopen om van de binnenstad naar het Weizigtpark te gaan, heeft pech en zal gewoon om moeten lopen. Voor iemand die met een kind naar de speeltuin wil, is het door het Krispijntunneltje 750 meter extra lopen.

Voor reizigers probeert de NS alternatieven aan te dragen. Hij raadt mensen aan vooral met de reizigersservice te bellen. ,,Dan zoeken we met hen naar een oplossing. Als het moet brengen we ze naar een ander station, waar ze wel in kunnen stappen.’’

Maar daar wringt opnieuw een schoen voor Bootsman: ,,Het is voor mij heel belangrijk dat ik zo zelfstandig mogelijk blijf en gewoon zelf kan reizen. Ze bieden wel een taxi aan, maar alleen als je reist met assistentie. Ik ben juist zo blij dat ik die niet nodig heb.’’

Ondertussen werkt de NS wel aan een app, die snel zichtbaar maakt welke liften in bedrijf zijn. Dat zou een mooie ontwikkeling zijn, erkent Bootsman. ,,Alleen hoor ik dat verhaal al vier jaar. In Rotterdam heeft de RET al lang een liften-app.’’

Dus blijft een treinreis een hachelijk avontuur voor de gehandicapte Dordtenaar. ,,Ik moet binnenkort naar Zuid-Limburg. Dat is een trip met vier stations. Instappen in Dordrecht, overstappen in Den Bosch en Maastricht en uitstappen in Valkenburg. Ik hoop dat het lukt.’’

