Dordtse raad ziet geen reden om langer te wachten met plan voor megabeeld Hanneken van Dordt

Sliedrecht Sport wacht na bekerwinst weer kleine renovatie: ‘We spelen nog steeds voor prijzen’

Het seizoen van de grootscheepse metamorfose kent voor Sliedrecht Sport toch een succesvol slot. De Alblasserwaardse ploeg, de afgelopen jaren ongenaakbaar in eigen land, raakte het oneindig lijkende abonnement op de landstitel én de Supercup kwijt, maar zette de nationale beker met een knappe 3-1 triomf op Utrecht voor de zevende maal in de clubhistorie bij in de omvangrijke prijzenkast.