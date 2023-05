Dordtse raad glashelder over toekomst herten in Park Merwestein: alles uit de kast halen om ze te behouden

Annelies helpt (wees)kinderen in Tanzania een weg uit de armoede te zoeken

Na een toevallige ontmoeting met de Noorse Berit rolde Annelies de Groot 25 jaar geleden het ontwikkelingswerk in. Ze trok zich het lot van de toekomstloze (wees)kinderen in Tanzania zó aan, dat ze van gulle gever later ook vrijwilligster ter plaatse werd. In september reist ze voor de vijftiende keer naar het Afrikaanse land.