Dordtse molen Kyck over den Dyck staat komende weken stil: ‘Nu draaien is levensgevaarlijk’

Negatief zwemadvies voor recreatie­plas Merwelan­den vanwege hoge PFAS-concentra­tie: ‘Liever te streng’

In recreatieplas Merwelanden in Dordrecht blijkt de PFAS-concentratie zo hoog dat per direct een negatief zwemadvies is afgegeven. Dat heeft de provincie Zuid-Holland vrijdagmiddag bekendgemaakt. De plas ligt vlakbij de fabriek van Chemours dat onder vuur ligt vanwege de PFAS-uitstoot.