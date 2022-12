Dordtse makelaar doet mee aan pilot nieuwe woningsite: ‘Funda al te lang monopolist op de markt’

,,Het aanbieden van woningen kan alleen via makelaars en is gratis. Het maakt niet uit bij welke brancheorganisatie de makelaar is aangesloten. Het is niet zozeer bedoeld als tegenhanger van Funda, dat al veel te lang een monopolist is op de Nederlandse woningmarkt, maar meer als een gebruiksvriendelijke aanvulling. Bovendien moet je voor het gebruik van Funda steeds meer betalen en woonplaats.nl is gratis.’’

Direct effect

Oosterlee heeft al wat woningen op woonplaats.nl – dat geen reclames heeft - gezet en merkt direct effect. ,,We kunnen aan de kliks zien dat er zeker mensen naar kijken. Mooi, want blijkbaar is er behoefte aan zo’n website. Dat is ook begrijpelijk, want de woningmarkt is wat stroever nu en verkopers kijken naar manieren hoe je een woning extra onder de aandacht kan brengen. Woonplaats.nl is daar een gratis aanvulling op. De pilot loopt tot eind december. Daarna gaan we kijken of meer partijen willen aanhaken. In ieder geval kunnen alle makelaars vandaag nog hun woningen op de website zetten.’’