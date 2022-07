Dordtse kopers zijn blijer met hun woning dan huurders: dit is de reden

Over het algemeen zijn de meeste kopers en huurders in Nederland tevreden met hun stek, al valt wel op dat het percentage van huiseigenaren dat tevreden is met een woning (94,6 procent) een stuk hoger is dan bij huurders (72,3 procent).

Tevreden Dordtenaren

De tevredenheid van Dordtse huurders ligt een stuk lager dan het landelijk gemiddelde. In Dordrecht is het aandeel huurders dat tevreden is met de huidige woning 64,2 procent. In 2018 lag dit nog hoger en was 75,3 procent tevreden. Het contrast met wooneigenaren is groot, want in Dordrecht is 91,4 procent van deze groep tevreden. Dat is iets hoger dan in 2018. Toen ging het om 90,5 procent.